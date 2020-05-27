أوكرانيا.. شرطيان يرغمان امرأة على ارتداء قناع واق من الغاز ويغتصبانها

اعتقل شرطيان في أوكرانيا بتهمة اغتصاب وتعذيب امرأة بعد إجبارها على ارتداء قناع واق من الغاز.

واحتجز الضابطان نيقولاي كوزيف البالغ 35 سنة، وسيرغي سوليم البالغ 29 عاما بأمر من المحكمة لمدة 60 يوما على ذمة التحقيق.

وحسب بيان صادر عن مكتب التحقيقات الحكومي، فإنهما أجبرا المجني عليها والبالغة 26 سنة بمركز للشرطة في كاجارليك بارتداء قناع واق من الغاز على وجهها وقيدا يديها وأطلقا النار فوق رأسها، وشرعا في اغتصابها بشكل متكرر على مدى 9 ساعات وهما في حالة سكر.

وأفادت صحيفة "Strana" بأنهما هدداها بالقتل وأخبراها بأنهما سيدفنانها في الغابة، وأن أحدا لن يجد أثرا لها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الضابطين سعيا لإجبار المجني عليها، وهي أم لطفل عمره خمس سنوات مصاب بالشلل الدماغي، على الاعتراف بسرقة لم ترتكبها، علما بأنها كانت شاهدة في القضية.

وتبين في التحقيق كذلك أن الجانيين اعتديا على رجل وهدداه باغتصابه وضرباه بالهراوات ووضعا قناع واقيا من الغاز على وجهه، وحسب التقارير، أصيب الرجل بكسور في الأضلاع وكسر في أنفه.

The same court has remanded the second police officer, Mykola Kuziv, on suspicion of complicity in the rape of a woman. He was also taken into custody without bail, according to our correspondent who is in court.

Kuziv's lawyer also says that the suspect does not admit his guilt. pic.twitter.com/3gZdoP4qZ4 — Hromadske Int. (@Hromadske) May 26, 2020

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطاينة