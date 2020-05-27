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بريطانيا.. ارتفاع بـ3 أضعاف في الوفيات اليومية جراء كورونا

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بريطانيا.. ارتفاع بـ3 أضعاف في الوفيات اليومية جراء كورونا
Reuters Simon Dawson
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 412 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 134 وفاة يوم أمس.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت بذلك 37460 وفاة.

ولفتت الوزارة إلى رصد 2013 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 2004 إصابة في اليوم السابق).

وأجري في بريطانيا حتى الآن نحو 3.8 مليون فحص لتشخيص حالات "كوريد-19".

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT

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