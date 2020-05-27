بريطانيا.. ارتفاع بـ3 أضعاف في الوفيات اليومية جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 412 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 134 وفاة يوم أمس.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت بذلك 37460 وفاة.

As of 9am 27 May, there have been 3,798,490 tests, with 117,013 tests on 26 May.



267,240 people have tested positive.



As of 5pm on 26 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 37,460 have sadly died. pic.twitter.com/BeUZvwTnqq — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 27, 2020

ولفتت الوزارة إلى رصد 2013 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير (مقابل 2004 إصابة في اليوم السابق).

وأجري في بريطانيا حتى الآن نحو 3.8 مليون فحص لتشخيص حالات "كوريد-19".

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT