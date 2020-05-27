بسبب كورونا.. طلاب في إيطاليا يخوضون الامتحانات في ظلال أشجار الزيتون (صور)

تخيل أنك تخوض الامتحانات النهائية وأنت جالس إلى طاولة رحلات والسماء زرقاء، وسط أشجار الزيتون، وتغريد الطيور وفي الهواء العليل بيوم ربيعي.

هذا السيناريو الذي يشبه الحلم هو ما ينتظر طلاب معهد سيوفيلي الزراعي في ريف إقليم أومبريا الإيطالي، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى جعل إجراء الامتحانات في الأماكن المغلقة أمرا غير آمن ولا عمليا.

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وأجرى 7 أساتذة وطالب واحد تجربة للامتحان الشفوي المقرر الشهر المقبل بحرم المعهد الممتد على مساحة 185 فدانا والواقع مباشرة خارج أسوار مدينة تودي التي تعود للعصور الوسطى والواقعة على تل.

وجلس الأساتذة ومعهم أجهزة كمبيوتر محمولة وطابعات على طاولات النزهة التي وضعت أمام الطالب ماتيو لينتيكيا (19 عاما) الذي أجاب على سيل من الأسئلة النظرية عن اللبن والجبن وسلامة الغذاء وأنماط الاستهلاك والتوزيع.

وقال لينتيكيا: "في الحقيقة أن تكون في الخارج بينما تغمرك الطبيعة يجعلك تشعر بالارتياح".

وأضاف: "سماع تغريد الطيور مريح أكثر بكثير من سماع أصوات السيارات أو حركة المرور بالمدن".

جدير بالذكر أن جميع الطلاب في إيطاليا يخضعون لامتحانات شفوية وأخرى تحريرية للحصول على شهادة التخرج، كما تجرى الامتحانات عادة داخل المباني لكن الامتحانات التحريرية ألغيت هذا العام لتجنب ازدحام الفصول، وقرر مسؤولو المعهد نقل الامتحانات الشفوية شديدة الأهمية إلى الهواء الطلق.

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: رويترز