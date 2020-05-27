 
مباشر

ماكرون: ينبغي التحرك سريعا في خطة الإنقاذ الأوروبية

أخبار العالم

ماكرون: ينبغي التحرك سريعا في خطة الإنقاذ الأوروبية
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyx5

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، إن أوروبا بحاجة للتحرك سريعا لتنفيذ حزمة مزمعة للإنقاذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (826 مليار دولار).

وكتب ماكرون على حسابه في تويتر: "يوم مهم لأوروبا".

وأضاف: "ينبغي أن نتحرك سريعا ونتبنى اتفاقا طموحا مع جميع شركائنا الأوروبيين".

واقترح الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 18 مايو، خطة تنص على إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لإحياء اقتصاد أوروبا المتضرر بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدر ماكرون وميركل بيانا مشتركا جاء فيه أن ألمانيا وفرنسا تدعوان لإنشاء صندوق للنمو في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو.

وقال ماكرون وميركل حينها، إنهما يقترحان تفويض المفوضية الأوروبية لاقتراض أموال من الأسواق المالية باسم الاتحاد الأوروبي، مع احترام معاهدات التكتل في الوقت نفسه، وأضافا أنه سيتم بعد ذلك تحويل هذه الأموال "كنفقات في الموازنة" إلى الدول الأوروبية و"إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضررا".

وخطة النهوض هذه تضاف إلى برنامج الطوارئ الذي صادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو لمواجهة الوباء العالمي والذي يشتمل خصوصا على قدرات للإقراض.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا