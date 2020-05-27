انخفاض القوات الأمريكية في أفغانستان لنحو 8600

قال مسؤولون أمريكيون إن حجم القوات الأمريكية في أفغانستان تراجع إلى ما يقرب من 8600 جندي، وذلك قبل وقت طويل من جدول زمني تم الاتفاق عليه مع مقاتلي "طالبان" في أواخر فبراير.

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وأوضح مصدران كبيران في كابل، اليوم الأربعاء، أنه من المرجح بلوغ هدف 8600 جندي بحلول أوائل يونيو.

وذكر مسؤولان أمريكيان، أن الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى هذا العدد في الأيام المقبلة. وقال أحد المسؤولين: "نمضي صوب ذلك الخفض المقرر أسرع من المتوقع بسبب مخاوف من كوفيد-19".

وذكر المسؤول الآخر أن الولايات المتحدة كانت قد ركزت على الإسراع بسحب الأفراد غير الضروريين، ومن يعتبرون في خطر شديد للإصابة بالفيروس.

وتشمل البنود الرئيسية للاتفاق المبرم في 29 فبراير بين "طالبان" والولايات المتحدة، والذي لم تكن الحكومة الأفغانية طرفا فيه، التزام واشنطن بتقليص وجودها العسكري في أفغانستان من نحو 13 ألف جندي إلى 8600 بحلول منتصف يوليو، وإنهائه تماما بحلول مايو 2021 إذا سمحت الظروف.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "نحو سبعة آلاف جندي" سيبقون في أفغانستان لكن المسؤولين أوضحوا أن العدد أكثر قليلا من 8600.

المصدر: رويترز