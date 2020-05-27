 
مباشر

بعد كورونا وإعصار واجتياح الجراد.. الهند تواجه محنة جديدة

أخبار العالم

بعد كورونا وإعصار واجتياح الجراد.. الهند تواجه محنة جديدة
Reuters FRANCIS MASCARENHAS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyum

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي أمس الثلاثاء أعلى درجة حرارة تسجل في شهر مايو منذ 18 عاما، وسط موجة حر غير مسبوقة تضرب شمال البلاد.

وبلغت الحرارة في نيودلهي مستويات قياسية ناهزت 47,6 درجة، وفي ولاية راجستان المجاورة، وصلت الحرارة في مدينة شورو 50 درجة لتكون المنطقة الأكثر سخونة في البلاد.

وبسبب الرياح الشمالية الغربية الجافة فوق السهول في وسط الهند، فإن موجة الحر التي تضرب شمال غرب البلاد منذ أيام عدة ستستمر حتى الخميس، وفق الأرصاد الجوية الهندية.

ولم تسجل حتى الان أي وفاة بسبب موجة الحر. وأفادت وزارة الداخلية الهندية العام الماضي بأن 3500 شخص قضوا في موجات حر بين عامي 2015 و2019.

وتضاف هذه الظاهرة المناخية إلى أزمات عدة واجهتها الهند في الأسابيع الأخيرة من تفشي فيروس كورونا إلى إعصار مدمر إلى أسوأ اجتياح للجراد منذ نحو ثلاثين عاما.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا