بعد كورونا وإعصار واجتياح الجراد.. الهند تواجه محنة جديدة

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي أمس الثلاثاء أعلى درجة حرارة تسجل في شهر مايو منذ 18 عاما، وسط موجة حر غير مسبوقة تضرب شمال البلاد.

وبلغت الحرارة في نيودلهي مستويات قياسية ناهزت 47,6 درجة، وفي ولاية راجستان المجاورة، وصلت الحرارة في مدينة شورو 50 درجة لتكون المنطقة الأكثر سخونة في البلاد.

Locusts in Jaipur, Rajasthan which is ruled by Congress govt. I wouldn't be surprised if they are intentionally spreading the locusts throughout India and damage crops and destabilize Modi govt.#Congresspic.twitter.com/rafaHnkyh5 — 🕉️Eshanputra🇮🇳 (@Eshanputra_Om) May 27, 2020

وبسبب الرياح الشمالية الغربية الجافة فوق السهول في وسط الهند، فإن موجة الحر التي تضرب شمال غرب البلاد منذ أيام عدة ستستمر حتى الخميس، وفق الأرصاد الجوية الهندية.

ولم تسجل حتى الان أي وفاة بسبب موجة الحر. وأفادت وزارة الداخلية الهندية العام الماضي بأن 3500 شخص قضوا في موجات حر بين عامي 2015 و2019.

وتضاف هذه الظاهرة المناخية إلى أزمات عدة واجهتها الهند في الأسابيع الأخيرة من تفشي فيروس كورونا إلى إعصار مدمر إلى أسوأ اجتياح للجراد منذ نحو ثلاثين عاما.

المصدر: أ ف ب