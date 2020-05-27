سفير إثيوبيا في موسكو: ننتظر مساعدة طبية من روسيا لمحاربة كورونا

قال سفير إثيوبيا في موسكو أليمايهو تيجنو، إن بلاده تريد فتح مختبرات في جميع أنحاء الدولة لضمان الفحص والعلاج المناسبين للمرضى الذين يعانون من COVID-19، وتأمل بمساعدة روسيا في ذلك.

وتابع الدبلوماسي: "تتوقع إثيوبيا مساعدة من الجانب الروسي".

ووفقا للسفير، قد تشمل هذه المساعدات، معدات للمختبرات، وأجهزة للفحص والاختبار، ووسائل وقاية وحماية وإمدادات طبية أخرى.

وقال: "إثيوبيا دولة كبيرة للغاية، ويبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة. نريد فتح عدد كبير من المختبرات في مناطق مختلفة. وتحتاج هذه المختبرات لمعدات طبية ووسائل تشخيص وحماية وكذلك ملابس للطاقم الطبي، وفي هذه الحالة، المساعدة مهمة للغاية." ونوه السفير، بأنه تم تنسيق موضوع تقديم المساعدات، بين زعيمي الدولتين.

المصدر: نوفوستي