 
مباشر

سفير إثيوبيا في موسكو: ننتظر مساعدة طبية من روسيا لمحاربة كورونا

أخبار العالم

سفير إثيوبيا في موسكو: ننتظر مساعدة طبية من روسيا لمحاربة كورونا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyuk

قال سفير إثيوبيا في موسكو أليمايهو تيجنو، إن بلاده تريد فتح مختبرات في جميع أنحاء الدولة لضمان الفحص والعلاج المناسبين للمرضى الذين يعانون من COVID-19، وتأمل بمساعدة روسيا في ذلك.

وتابع الدبلوماسي: "تتوقع إثيوبيا مساعدة من الجانب الروسي".

ووفقا للسفير، قد تشمل هذه المساعدات، معدات للمختبرات، وأجهزة للفحص والاختبار، ووسائل وقاية وحماية وإمدادات طبية أخرى.

وقال: "إثيوبيا دولة كبيرة للغاية، ويبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة. نريد فتح عدد كبير من المختبرات في مناطق مختلفة. وتحتاج هذه المختبرات لمعدات طبية ووسائل تشخيص وحماية وكذلك ملابس للطاقم الطبي، وفي هذه الحالة، المساعدة مهمة للغاية." ونوه السفير، بأنه تم تنسيق موضوع تقديم المساعدات، بين زعيمي الدولتين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا