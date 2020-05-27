غانتس: هناك فرص سياسية مطروحة من شأنها أن تغير وجه المنطقة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء، إن "صفقة القرن" تشكل "فرصة سياسية"، مشيرا إلى أن وزارتي الأمن والخارجية ستبحثان في تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية لإسرائيل.

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وأضاف غانتس خلال اجتماع لكتلة "كاحول لافان" البرلمانية في الكنيست، أن "هناك فرصا سياسية مطروحة ومن شأنها أن تغير وجه المنطقة، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ولفت غانتس إلى أنه في الأسابيع القريبة المقبلة "سنبحث بشكل مهني وبواسطة وزارة الخارجية وجهاز الأمن سبل العمل الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التي ستحافظ على مصالحنا الأمنية والسياسية. وسنعمل بحكمة ومسؤولية لأن هكذا فقط بإمكاننا الحفاظ على أمن إسرائيل".

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي أكد "الاستعداد لاحتمال التصعيد في الضفة، إذا تم تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض فلسطينية في يوليو المقبل".

يأتي ذلك، في وقت يؤكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبدأ إجراءات تنفيذ مخطط الضم مطلع يوليو المقبل.

المصدر: وكالات