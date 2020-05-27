بعد مأساة كورونا.. كونتي يتعهد بإطلاق "خطة إنعاش وطنية"

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، بإطلاق "خطة إنعاش وطنية"، في الدولة الأوروبية التي شهدت مأساة بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وقال كونتي في مقال نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا، إنه سيطلق "خطة إنعاش وطنية وتحديث البلاد"، من أجل استعادة النمو الاقتصادي وسد الفجوة الإنتاجية مقارنة بدول أوروبية أخرى، والتي شكلت عائقا أمام بلاده في السنوات العشرين الماضية.

ولفت رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن من بين أولويات الخطة، "الحاجة إلى إجراءات حاسمة لإعادة إطلاق الاستثمارات العامة والخاصة وتخفيض كبير للبيروقراطية ورقمنة القطاع العام"، مضيفا أن "هناك أيضا حاجة إلى انتقال تدريجي ولكن حاسم نحو اقتصاد مستدام، مرتبط بالصفقة الخضراء الأوروبية"، وهي الخطة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي والهادفة إلى مكافحة التغير المناخي والوصول إلى اقتصاد مزدهر ومستدام بيئيا.

وسجلت إيطاليا حتى اليوم 230,555 إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت 32,955 حالة وفاة.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت أمس أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليم البلاد، مشيرة إلى أنها ستقيم اعتبارا من 15 يونيو المقبل الأوضاع الصحية في إيطاليا وفي الدول الأوروبية الأخرى، وسيكون هناك قرار أوروبي بشأن وصول السياح من خارج أوروبا.

المصدر: آكي