البرلمان الإيراني الجديد ينتخب غدا رئيسا له

يعقد نواب مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) صباح غد الخميس جلسة لانتخاب رئيس وهيئة رئاسة، بعد جلسة أولى اليوم استمع فيها لتوجيهات المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

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وقال الرئيس المؤقت للمجلس، حجة الإسلام رضا تقوي، إن جدول أعمال اجتماع الغد يتضمن انتخاب رئيس وهيئة رئاسية للمجلس.

وقد أقيمت صباح اليوم الأربعاء مراسم خاصة بمناسبة بدء الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في إيران.

وحضر المراسم رؤساء سابقون لمجلس الشورى، هم علي لاريجاني وعلي أكبر ناطق نوري، وغلام علي حداد عادل، ورئيس الجمهورية حسن روحاني، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام ابرهيم رئيسي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والعديد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وعدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية.

وكانت انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى قد جرت يوم الجمعة 21 فبراير الماضي حيث تم انتخاب 290 نائبا.

وتتولى الرئاسة المؤقتة للمجلس هيئة رئاسة مؤلفة من اثنين من الأكبر سنا بصفة رئيس ونائب الرئيس واثنين من الأصغر سنا بصفة سكرتير، لحين انتخاب هيئة الرئاسة الدائمة خلال الاجتماع القادم.

وبناء عليه سيتولى حجة الإسلام رضا تقوي (74 عاما) الرئاسة المؤقتة فيما يتولى مصطفى مير سليم (73 عاما) منصب نائب الرئيس، وروح الله نجابت (31 عاما) منصب السكرتير الأول ومحسن فتحي (33 عاما) منصب السكرتير الثاني لهيئة الرئاسة.

ووجه قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي رسالة إلى المجلس الجديد في دورته الحادية عشرة التي بدأت صباح اليوم الأربعاء، ضمّنها بعض التوجيهات والتوصيات للنواب لأداء مهمتهم على أفضل وجه ممكن.

كما ألقى رئيس الجمهورية حسن روحاني كلمة أكد فيها أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران هو رمز للديمقراطية الإسلامية وسيادة الشعب الدينية.

المصدر: وكالة أنباء"فارس"