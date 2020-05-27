استطلاع رأي: ارتفاع شعبية نتنياهو في ظل محاكمته

أشارت نتائج إستطلاع رأي إسرائيلي إلى أن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه "الليكود" ومعسكر اليمين عامة قد تعززت بعد بدء محاكمة نتنياهو بتهم فساد يوم الأحد.

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وتوقع الاستطلاع، الذي نشرته إذاعة FM103، أنه لو جرت الانتخابات العامة للكنيست الآن، سترتفع قوة حزب "الليكود" من 36 مقعدا حاليا إلى 41 مقعدا، تليه "القائمة العربية المشتركة" التي ستحافظ على قوتها الحالية ونوابها الـ15.

وفي موازاة ذلك، ستتراجع قوة حزب "كاحول لافان" بقيادة بيني غانتس وغابي أشكنازي، من 15 مقعدا إلى 12 مقعدا، كما ستتراجع قوة كتلة "ييش عتيد – تيلم" بقيادة يائير لبيد وموشيه يعالون من 16 مقعدا إلى 14.

وحسب الاستطلاع، سترتفع قوة تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، من 6 مقاعد حصل عليها في الانتخابات الأخيرة إلى 9 مقاعد، وتبقى قوة حزب "شاس" 9 مقاعد، فيما يرتفع تمثيل كتلة "يهدوت هتوراة" من 7 مقاعد إلى 8 مقاعد.

وسيحصل كل من حزبي "ميرتس" اليساري و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 6 مقاعد.

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وتوقع الاستطلاع اندثار حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، الذي حصل على 1,5% فقط من أصوات المستطلعين، علما أن نسبة الحسم هي 3.25%.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن معسكر اليمين والأحزاب الحريدية بزعامة نتنياهو كان سيكون ممثلا بـ67 عضو كنيست، مقابل 47 عضو كنيست لأحزاب ما يسمى "وسط – يسار"، وتشمل "كاحول لافان" و"القائمة المشتركة" و"ييش عتيد – تيلم" و"ميرتس"، إضافة إلى حزب ليبرمان.

المصدر: عرب 48