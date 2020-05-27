"يوتيوب" يحقق في الحذف التلقائي لتعليقات منددة بالحزب الشيوعي الصيني

أعلنت شركة "يوتيوب" الأمريكية أنها تحقق في الحذف التلقائي للتعليقات التي تضم عبارات صينية منددة بالحزب الشيوعي الحاكم في هذه الدولة من منصة التواصل الاجتماعي المشغلة من قبلها.

وصرح ممثلون عن الشبكة في حديث لوسائل إعلام غربية مختلفة بأن حذف تلك التعليقات لم ينجم عن أي تغيير في سياسات "يوتيوب"، بل إنه جاء نتيجة "خطأ في نظم الرقابة على تطبيق المعايير" وأن التحقيق جار بغية إصلاح المشكلة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بعد أن كشف موقع The Verge أن "يوتيوب" المحظور رسميا في الصين يحذف أوتوماتيكيا التعليقات التي تضم عبارتي "لص شيوعي" و"حزب 50 سنت" اللتين تستخدمان من قبل معارضي الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وأثارت هذه الأنباء والتوضيحات التي قدمها "يوتيوب" موجة تعليقات غاضبة إزاء المنصة الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين مستخدمي "تويتر" هؤلاء دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي، الذي دعا شركات "وادي سيليكون" إلى الكف عن "الرقابة الإجبارية والانحياز".

Yea “Accidentally!” GTFO



How fricken stupid do you think people are? The censorship and bias of Silicon Valley must stop now!!! https://t.co/6llUos4mb2 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 26, 2020

المصدر: وكالات