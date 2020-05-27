شرطة هونغ كونغ تلجأ إلى الفلفل لتفريق محتجين

أطلقت شرطة هونغ كونغ حبيبات الفلفل لتفريق المحتجين في وسط المدينة، حيث أحيت قوانين الأمن القومي التي تسعى الصين لفرضها على المركز المالي العالمي، المظاهرات المناهضة للحكومة.

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وطوقت الشرطة اليوم الأربعاء المجلس التشريعي، وسط زيادة التوتر بسبب ما يعتبرها المحتجون تهديدات للحريات التي تتمتع بها المدينة.

ودعا النشطاء لاحتجاجات على مشروع قانون يجرم عدم احترام النشيد الوطني الصيني.

وفي وقت سابق، أعلن البرلمان الصيني عن مشروع قانون بشأن "تأسيس وتحسين النظام القانوني وآلية التنفيذ في هونغ كونغ لحماية الأمن القومي".

وأثار المشروع موجة غضب واسعة بين الناشطين في هونغ كونغ، من الرافضين لسيطرة الصين على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية.

ويعد الناشطون، هذا القانون مساسا بالحريات في هونغ كونغ، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي داخل الصين وفق مبدأ "بلد واحد ونظامان".

المصدر: رويترز