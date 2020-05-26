ترامب: يمكننا العودة إلى أفغانستان في أي لحظة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على سحب قوات بلاده من أفغانستان، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكانها العودة إلى هناك في أي لحظة في حال الضرورة.

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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "نتواجد هناك منذ 19 عاما، وأعتقد أن هذا كاف... وبإمكاننا العودة في أي وقت إذا أردنا ذلك".

وبشأن انسحاب القوات الأمريكية، قال ترامب إنه لا يوجد هناك أي موعد محدد له، مشيرا إلى أن الانسحاب سيتم "ما أن يكون ذلك معقولا".

وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت مع حركة "طالبان" على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من قبل الحركة.

المصدر: رويترز