الخارجية الإيرانية: حان وقت التصدي لسياسة العنف وشن الحروب الأمريكية

دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى التصدي لما وصفته بسياسة العنف وشن الحروب، التي تخوضها الولايات المتحدة عبر العالم.

وجاء في تغريدة نشرتها الوزارة على صفحتها في تويتر الثلاثاء، أن "سقوط مئات آلاف الضحايا من الجنود في الحروب الناجمة عن العقلانية النفعية والجشع الذي لا ينضب للقادة الأمريكيين، مدعاة للأسف".

وتابعت أن "آليات الحرب الأمريكية لم تخلّف سوى المجازر والدمار والوحشية، وقد حان الوقت، بالتزامن مع تخليد ذكرى الملايين من الأرواح التي زهقت، أن يتم التصدي لسياسات العنف وافتعال الحروب الأمريكية".

المصدر: إرنا