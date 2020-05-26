جنوب إفريقيا تسمح بفتح دور العبادة اعتبارا من يونيو

أعلن سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، أن الكنائس ودور العبادة الأخرى ستفتح أبوابها بدءا من يونيو، ولكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصا.

وذكر أن السلطات، ستخفف المزيد من قيود العزل وقال في كلمة بثها التلفزيون: "الجماعة الدينية، جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب إفريقيا، وقدمت إسهامات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا".

وكانت الحكومة، قد فرضت قيودا في أواخر مارس، لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب 23 ألفا و615 شخصا في البلاد وأودى بحياة 481.

وستنتقل جنوب إفريقيا، اعتبارا من يونيو إلى "المستوى الثالث"، من نظام العزل العام المقسم إلى خمس مستويات، بما يسمح للغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية بالعودة للعمل بطاقتها الكاملة.

المصدر: رويترز