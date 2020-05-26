البيت الأبيض: ترامب ممتعض من سياسة بكين إزاء هونغ كونغ

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ممتعض من تصرفات الصين التي تتطلع إلى فرض قانونها للأمن القومي على هونغ كونغ، بعد الاحتجاجات التي شهدتها هذه المنطقة.

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وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأمريكية كايلي ماكيناني للصحفيين، إنه يشق على ترامب أن يفهم "كيف يمكن لهونغ كونغ أن تبقى مركزا ماليا إذا بسطت الصين سيطرتها" عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن السلطات الصينية ترتكب "خطأ كبيرا" في هونغ كونغ بسعيها لفرض قانون الأمن القومي عليها.

المصدر: رويترز