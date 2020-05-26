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الصحة العالمية: من السابق لأوانه تخفيف قيود كورونا في أمريكا

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الصحة العالمية: من السابق لأوانه تخفيف قيود كورونا في أمريكا
Reuters BRUNO KELLY
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أعلنت مديرة منظمة صحة عموم أمريكا التابعة لمنظمة الصحة العالمية كاريسا إتيين، أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.

وقالت المسؤولة الدولية اليوم الثلاثاء، إنه "في معظم دول القارة الأمريكية، الوقت غير مناسب الآن لتخفيف القيود أو مراجعة استراتيجية احتواء الفيروس".

وأضافت أنه من الضروري التحلي بالحذر وفرض الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها في دول أخرى، بقوة.

وحسب معطيات منظمة الصحة العالمية تم تسجيل نحو 2.4 مليون إصابة بفيروس كورونا في الأمريكيتين، وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس نحو 143 ألف شخص.

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وخلال اليوم الأخير ازداد عدد الإصابات بكورونا في القارة الأمريكية بواقع 57171 حالة، ما يشكل 57% من الحصيلة العالمية.

وأشارت إتيين إلى أن مجموعة من دول أمريكا اللاتينية تقدمت على أوروبا والولايات المتحدة من حيث الأعداد اليومية للمصابين.

وخصت المسؤولة بتصريحاتها البرازيل وتشيلي وبيرو التي سجلت خلال الفترة الأخيرة مستويات قياسية لانتشار الفيروس.

المصدر: نوفوستي

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