إيطاليا بصدد رفع قيود التنقل بين أقاليمها

أعلنت وزيرة البنية التحتية والنقل الإيطالية باولا دي ميكيلي، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليم البلاد.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم: "قررنا تبني طريقة مع الأقاليم، تقوم على الشفافية المطلقة، حيث تزودنا بالبيانات المتعلقة بالعدوى، لتعمل وزارة الصحة على تقييمها استنادا لذلك".

وفي ما يتعلق بتدفقات السياحة على المستوى الأوروبي، قالت: "ننسق الأمر مع وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والسياحة داريو فرانشيسكيني، والصحة روبرتو سبيرانتسا، لتحديد آفاق قطاع السياحة، في الأشهر المقبلة".

وأضافت: "الجزء المتعلق باختصاصي يرتبط بالحصول بحلول 15 يونيو، على الإرشادات حول حركة قطاع النقل بين البلدان الأوروبية وعلى قدم المساواة. كما سنقيّم الأوضاع الصحية للدول الأوروبية الأخرى، وسيكون هناك قرار أوروبي بشأن وصول السياح من خارج أوروبا".

المصدر: adnki.net