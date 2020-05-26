إسبانيا تخصص 50 مليون يورو لدعم دول أمريكا اللاتينية المستضيفة للاجئين من فنزويلا

أعلنت إسبانيا أنها ستخصص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مساعدات مالية قيمتها 50 مليون يورو لدول أميركا اللاتينية، التي تستضيف لاجئين ومهاجرين من فنزويلا.

جاء هذا التصريح على لسان وزيرة الخارجية الإسبانية آرانتشا غونزاليس لايا، خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين في أمريكا اللاتينية، نظمه الاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا.

وقالت إن 23 مليون يورو ستخصص في العام الجاري، "للمساعدة في الوضع المتفاقم على خلفية انتشار جائحة كورونا".

وأضافت أن 12 مليون يورو من هذا المبلغ ستحول لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وسيتم توجيه 5 ملايين أخرى إلى بنك التنمية الأمريكي.

المصدر: سبوتنيك