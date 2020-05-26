إيران.. وفاة 112 من طلبة الحوزات الدينية وإصابة 400 منهم بكورونا

أعلن غلام رضا شفيع زادة رئيس وحدة الطلبة ورجل الدين في منظمة قوات التعبئة "الباسيج"، إن 400 من طلبة الحوزات الدينية ورجال الدين، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف شفيع زادة، أن 7 ممن توفوا كانوا يعملون متطوعين في المراكز الصحية، داعيا إلى اعتبارهم شهداء.

ويأتي ذلك في وقت، أعيد فيه افتتاح المزارات الدينية في مدن قم ومشهد وشيراز وطهران، أمس الأحد.

وبعد يوم من القرار، أعلنت جامعة مدينة مشهد للعلوم الطبية، أن الوضع الصحي في المدينة تحول من اللون الأصفر إلى اللون الأحمر، ما يعني زيادة في تفشي الفيروس.

المصدر: مراسل RT