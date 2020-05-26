ناقلة وقود إيرانية ثالثة تشارف على دخول مياه فنزويلا

أفادت بيانات "رفينيتيف أيكون"، بأن ناقلة وقود إيرانية ثالثة من أصل خمس، تشارف على دخول مياه فينزويلا، بعد وصول ناقلتين إلى الساحل الفنزويلي أمس.

ودخلت الناقلة "بيتونيا"، التي ترفع علم إيران البحر الكاريبي أمس الاثنين، بعد أن عبرت المحيط الأطلسي، متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان "فورتشن" و"فورست".

واستقبل طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي "فورتشن" في مصفاة إل باليتو التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه)، وشكر إيران على دعمها لبلاده وسط هذه الأزمة التي دفعت مواطني فنزويلا للانتظار في صفوف طويلة للحصول على البنزين.

وغيرت الناقلة "فورست"، وهي الثانية في مجموعة الناقلات، وجهتها إلى مرسى تابع لمصفاة كاردون التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية، حيث من المتوقع أن ترسو اليوم، وفقا لمصادر مطلعة وبيانات "أيكون"، التي توضح مسارها.

المصدر: رويترز