لليوم الثالث.. وفيات كورونا في نيويورك أقل من 100

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تتراجع في ولايته، مشيرا إلى أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث إعادة فتح الولاية.

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وقال كومو إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا يوم 25 مايو، هو 73 حالة مقارنة مع 96 في اليوم السابق، حيث أن الولاية سجلت وفيات أقل من 100 لليوم الثالث على التوالي، كما أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا (خلال 3 أيام) التي تتلقى العلاج في المستشفيات سجل 201 حالة مقابل 230 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولاية إلى 367625، وعدد الوفيات إلى 29138.

من جهة أخرى، قال حاكم نيويورك إنه سيسافر إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس ترامب يوم الأربعاء، حيث يعتزم مناقشة الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية كوسيلة لتحفيز الاقتصاد.

وأضاف كومو أنه يعتزم "تسريع" إعادة تطوير مطار لاغوارديا كجزء من جهود الدولة لدعم الاقتصاد.

وقال كومو إن نيويورك قلبت في "يوم الذكرى" الذي احتفل به الأمريكيون أمس الاثنين صفحة "كوفيد-19" وستركز على جهود إعادة فتح الولاية.

المصدر: رويترز+نيويورك تايمز