الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ100 ألف بوفيات كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ100 ألف، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من مليون و700 ألف، حسب إحصائية موقع Worldometers.

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وبحسب الموقع، فقد بلغ عد المصابين في الولايات المتحدة مليون و713 ألفا بعد تسجيل 6774 إصابة اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات مئة ألف و30 حالة بعد تسجيل 225 وفاة إضافية في خلال آخر 24 ساعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إنه "لو لم يقم بعمله على نحو جيد وبسرعة لفقدت الولايات المتحدة مليون ونصف أو مليوني أمريكي، خلافا لعدد الوفيات المسجل راهنا وهو مئة ألف"، وأضاف في إشارة إلى استجابته السريعة لاتخاذ التدابير الوقائية من الفيروس، إنه "أخذ قرار حظر الدخول من الصين في وقت مبكر جدا".

For all of the political hacks out there, if I hadn’t done my job well, & early, we would have lost 1 1/2 to 2 Million People, as opposed to the 100,000 plus that looks like will be the number. That’s 15 to 20 times more than we will lose. I shut down entry from China very early! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

وكانت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية قالت اليوم في بيان صحفي إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأمريكتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس كورونا، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.

المصدر: RT