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الاتحاد الأوروبي يحث الصين على احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ

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الاتحاد الأوروبي يحث الصين على احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ
Reuters
شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي
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حث الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، الصين على احترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وسط جدل بشأن خطط الصين تطبيق قانون للأمن القومي على المدينة.

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وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، والذي يمثل الحكومات الأوروبية: "نولي الكثير من الأهمية للحفاظ على درجة الحكم الذاتي العالية في هونغ كونغ بما يتسق مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية".

وأضاف بعد مؤتمر عبر اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن الاتحاد الأوروبي واليابان "لديهما ذات الأفكار" بشأن الصين وقال "لسنا سذجا فيما يتعلق بالسلوك الصيني".

وأشار إلى أن أوروبا تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي يحدد الحكم الذاتي لهونغ كونغ.

واقترح رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قانونا للأمن يرى كثيرون أنه ينتقص من الوضع القانوني المستقل لهونغ كونغ. ومن المقرر أن يناقش برلمان الصين مشروع القانون ويقره يوم الخميس.

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ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف في اجتماع دوري يوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إنه من السابق لأوانه القول إن كان التكتل سيبحث فرض عقوبات على بكين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل أمس الاثنين، إن التكتل يحتاج إلى "استراتيجية أكثر قوة" مع بكين.

المصدر: "رويترز"

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