أنقرة تعلن تحييد 4 عناصر من "العمال الكردستاني" بغارة جوية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، عن تحييد 4 عناصر من منظمة "بي كا كا" حزب العمال الكردستاني، في غارة جوية استهدفت معاقلهم شمال العراق.

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وأفاد بيان نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها على "توتير"، بأنه "بفضل جهود الاستطلاع تم رصد أربعة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في منطقة هاكورك شمال العراق".

وأضاف البيان أن "غارة جوية شنها سلاح الجو على الإرهابيين في المنطقة حيث تم تحييدهم، مؤكدا أن "العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية ستتواصل إلى حين تحييد آخر إرهابي".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن أمس الاثنين، القضاء على 1458 مسلحا شمالي العراق، وسوريا، منذ مطلع يناير الماضي.

وقال أكار في تصريحات أدلى بها أثناء جولة أجراها برفقة قادة بالجيش، تفقد خلالها مقرات عسكرية بولاية قيصري وسط تركيا، إن "تحييد هؤلاء الإرهابيين"، جاء ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حيث ينشط حزب العمال الكردستاني.

المصدر: الأناضول