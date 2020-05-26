 
مباشر

اليابان.. فتح قضية ضد عسكريين أمريكيين اثنين في أوكيناوا بتهمة السرقة

أخبار العالم

اليابان.. فتح قضية ضد عسكريين أمريكيين اثنين في أوكيناوا بتهمة السرقة
Reuters KYODO Kyodo
مظاهرة في أوكيناوا احتجاجا على الوجود العسكري الأمريكي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nyl6

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية اليوم الثلاثاء، بفتح المدعي العام في محافظة أوكيناوا قضية ضد عسكريين من القاعدة العسكرية الأمريكية "كادن" للاشتباه في قيامهما بسرقة مكتب صرف عملات.

إقرأ المزيد
اليابان ممتعضة من استمرار تجاوزات الجنود الأمريكيين
اليابان ممتعضة من استمرار تجاوزات الجنود الأمريكيين

وحسب الوكالة، فإن العسكريين، استخدما سكينا، وسرقا من مكتب صرافة في 12 مايو مليوني ين (حوالي 19 ألف دولار) و46 ألف دولار، ليلوذا بعدها بالفرار والاختفاء​​​.

وهذا ليس الانتهاك الأول للقانون من قبل العسكريين الأمريكيين المتمركزين في اليابان، حيث ذكرت منظمات عامة في أوكيناوا أنه منذ عام 1972، عندما أعيدت المحافظة إلى السيادة اليابانية، ارتكب العسكريون الأمريكيون حوالي 5,8 ألف جريمة هنا، حوالي 10% منها خطيرة.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا