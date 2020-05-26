اليابان.. فتح قضية ضد عسكريين أمريكيين اثنين في أوكيناوا بتهمة السرقة

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية اليوم الثلاثاء، بفتح المدعي العام في محافظة أوكيناوا قضية ضد عسكريين من القاعدة العسكرية الأمريكية "كادن" للاشتباه في قيامهما بسرقة مكتب صرف عملات.

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وحسب الوكالة، فإن العسكريين، استخدما سكينا، وسرقا من مكتب صرافة في 12 مايو مليوني ين (حوالي 19 ألف دولار) و46 ألف دولار، ليلوذا بعدها بالفرار والاختفاء​​​.

وهذا ليس الانتهاك الأول للقانون من قبل العسكريين الأمريكيين المتمركزين في اليابان، حيث ذكرت منظمات عامة في أوكيناوا أنه منذ عام 1972، عندما أعيدت المحافظة إلى السيادة اليابانية، ارتكب العسكريون الأمريكيون حوالي 5,8 ألف جريمة هنا، حوالي 10% منها خطيرة.

المصدر: "سبوتنيك"