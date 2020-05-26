فرنسا: إيران أقدمت على خطوة عرقلت علاقاتنا

اعتبر وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أن العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد أن قضت طهران بسجن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني في قرار وصفه لودريان بأن له دوافع سياسية.

وقال الوزير الفرنسي لإذاعة فرنسا الدولية اليوم الثلاثاء: "هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة وكان مدفوعا سياسيا. لذا نحن نطالب بكل حزم السلطات الإيرانية بالإفراج عن فاريبا عادلخاه دون أي تأخير".

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وتابع: "هذا القرار يجعل علاقتنا مع السلطات الإيرانية أكثر صعوبة".

وكانت‭‭‭ ‬‬‬إيران قد حكمت على عادلخاه بالسجن لمدة ستة أعوام في تهم تتعلق بالأمن القومي. وتقبع عادلخاه داخل أحد السجون بإيران منذ عام.

المصدر: "رويترز"