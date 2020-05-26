روسيا تعلن عن تسجيل إصابة بكورونا في موقع محطة "الضبعة" النووية في مصر

قال أليكسي ليخاتشوف رئيس شركة "روس آتوم" إنه تم اكتشاف حوالي 100 إصابة بكورونا بين العاملين في موقع بناء المحطة الكهروذرية في بيلاروس وإصابة واحدة في مشروع محطة الضبعة المصرية.

وذكر أن بين المصابين موظفين في "روس آتوم"، وكذلك بعض العاملين في الشركة المتعهدة البيلاروسية.

وأضاف: "نحن نولي اليوم الاهتمام والأولوية الخاصة، للمحطة البيلاروسية. لقد تم تسجيل حوالي 100 إصابة، هناك حوالي 100 اختبار إيجابي بخصوص فيروس كورونا المستجد. يجري تطبيق والالتزام بكافة تدابير الحجر الصحي".

كما أشار ليخاشيوف إلى أنه تم أيضا تسجيل، أول حالة إصابة بالمرض في موقع بناء محطة الضبعة بمصر التي تشرف على تنفيذها "روس آتوم".

وأضاف رئيس الشركة، أن الوضع في ساحات بناء المحطات في الدول الأجنبية، تحت السيطرة، على الرغم من ذلك يتطلب الأمر جهودا كبيرة.

وشدد على أن ضغط العمل على الفرع الدولي للشركة، كبير جدا في الوقت الحاضر.

وقال: "أرسلنا مجموعة جديدة من المختصين إلى تركيا. وأرسلنا كذلك متخصصين إلى الهند لإصلاح المعدات في الوحدة الثانية من محطة Kudankulam. وعادت مجموعتنا من بوليفيا إلى الوطن.

المصدر: تاس