في سابقة قضائية.. سجن كوري جنوبي لخرقه الحجر الصحي

أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن على رجل خالف قواعد العزل الذاتي، في أول حكم قضائي من نوعه في أعقاب تشديد القانون الخاص بالوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة ويجونغبو شمال سيئول اليوم الثلاثاء بسجن الرجل المعروف باسمه العائلي "كيم" (27 عاما) لمدة 4 أشهر بتهمة انتهاك قانون الوقاية من الأمراض المعدية وإدارتها.

وخرج كيم من مستشفى "سانت ماري" في ويجونغبو في مطلع أبريل الماضي عندما حدثت إصابة جماعية بالعدوى في المستشفى، فتم تصنيفه ضمن الأشخاص الملزمين بالعزل الذاتي.

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وتم اعتقاله بعد أن ترك منزله من دون إذن في 14 أبريل، قبل يومين من رفع العزل الذاتي، ونقل إثر ذلك إلى منشأة مؤقتة حددتها السلطات، حيث قبض عليه وهو يغادر من دون إذن في 16 من نفس الشهر.

وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن سنة عليه.

وعبرت والدة الشاب عن نيتها تقديم استئناف، قائلة إنها اعترفت بخطأ ولدها، غير أنها تعتقد أن العقوبة كبيرة.

وشهدت كوريا الجنوبية تفشيا واسعا لفيروس كورونا، وكانت الدولة الأكثر تضررا منه بعد الصين، لكنها نجحت في السيطرة على الوباء من خلال برنامج "التعقب والفحص والمعالجة" المكثف.

وتعزز السلطات الكورية الجنوبية تدابيرها الهادفة لمنع موجة إصابات ثانية في البلاد، بعد ظهور بؤرة وباء الشهر الماضي في حي ملاه ليلية، وبات على الناس اعتبارا من الثلاثاء وضع الكمامة عند استخدام وسائل النقل العام وسيارات الأجرة.

المصدر: "يونهاب" + أ ف ب