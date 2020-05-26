صحيفة: واشنطن فقدت إمكانية فرض عقوبات على بلدان أخرى بسبب الوباء

أعربت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، عن اعتقادها بأن الإدارة الأمريكية، فقدت بسبب وباء كورونا المستجد، إمكانية فرض عقوبات قاسية وممارسة ضغوط متزايدة على دول أخرى.

وقالت الصحيفة، في مقالة افتتاحية: "باتت الولايات المتحدة مقيدة بسبب وباء كوفيد-19، وتقصلت وضعفت بشكل كبير قدرتها وإمكانياتها على التدخل في شؤون الدول الأخرى. يزعم البيت الأبيض أنه يستطيع فرض عقوبات على الصين (بسبب هونغ كونغ)، لكن الأدوات والموارد الموجودة تحت تصرفه صارت أقل أهمية وقدرة مما كانت عليه قبل الوباء. وبالتالي، فإننا لا نرى سوى الخداع من الجانب الأمريكي".

وتؤكد المقالة، أنه مع تعاظم دور البلدان النامية وتشكيل أسواق واعدة جديدة، فإن الغرب بات "يفقد جاذبيته تدريجيا". وقالت: "بات العالم كله يرى، أن واشنطن، تقوم انطلاقا من مصالحها الجيوسياسية الخاصة، بتحريض الدول الغربية الأخرى ضد الصين وتسعى إلى خلق مشاكل لها".

وشددت المقالة، على أن الولايات المتحدة، اختارت اللحظة الخاطئة للضغط على الصين بسبب الوضع في هونغ كونغ، وتهديد السلطات الصينية بالعقوبات، وتابعت: "ستأخذ الصين زمام المبادرة في حل قضية هونغ كونغ، ولن تنجح محاولات واشنطن في تغيير الرأي العام".

المصدر: تاس