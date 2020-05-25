نوفافاكس الأمريكية تعلن بدء أول مرحلة من تجربة سريرية على لقاح لفيروس كورونا

أعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية، أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد وأنها سجلت المتطوعين الأوائل لاختبار اللقاح عليهم.

وقالت نوفافاكس إنها تتوقع نتائج تحقق المناعة والسلامة من التجربة في يوليو، وأنه عند الاكتمال الناجح للمرحلة الأولى، سيجرى الجزء الخاص بالمرحلة الثانية من التجربة في عدة دول من بينها الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن تجربة المرحلة الثانية ستقيم المناعة والسلامة في نطاق عمري أوسع للمصابين بالفيروس.

وكانت الشركة، التي تتخذ من ماريلاند مقرا لها وتعمل بالتكنولوجيا الحيوية، قد أعلنت في أبريل الماضي أنها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم) في تحسين الاستجابات المناعية.

وتستخدم العوامل المساعدة أساسا في جعل اللقاحات تستدعي مناعة قوية بما في ذلك من خلال الإنتاج الأكبر للأجسام المضادة وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية.

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ويأتي هذا الإعلان في وقت أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى لإيجاد مضاد لكوفيد-19 وهو مرض يسببه فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في العالم وأودى بحياة 343000 آخرين.

المصدر: رويترز