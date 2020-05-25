ترامب يهدد بنقل مقر مؤتمر الحزب الجمهوري بسبب قيود كورونا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية روي كوبر فورا على "ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في 24 أغسطس في مدينة شارلوت.

يذكر أن جائحة كورونا أرغمت ترامب ومنافسه الديمقراطي جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية.

وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.

المصدر: "رويترز"