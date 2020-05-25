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جونسون: بريطانيا ستعيد فتح آلاف المتاجر في يونيو

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جونسون: بريطانيا ستعيد فتح آلاف المتاجر في يونيو
Reuters ANDREW PARSONS/10 DOWNING STREET
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم.

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وقال جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إن الحكومة تنوي السماح للأسواق الخارجية وصالونات السيارات بأن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من 1 يونيو شريطة تمكنها من استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف جونسون أنه سيتم السماح لجميع متاجر التجزئة غير الأساسية الأخرى أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو إذا ما استوفيت الشروط.

وتابع جونسون: "هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا".

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن جونسون أن المدارس الابتدائية ستعيد فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من 1 يونيو، وذلك رغم ما تثيره هذه الخطوة من جدل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

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المصدر: وكالات

 

 

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