مقاتلات فنزويلية تؤمن حماية ناقلات النفط الإيرانية ـ فيديو

سيرت القوة الجوية الفنزويلية طائرات حربية تابعة لها لحماية ومرافقة ناقلات الوقود الإيرانية في مياه فنزويلا الإقليمية.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن القوة البحرية في فنزويلا أرسلت عددا من السفن الحربية للغرض ذاته، فيما توعدت إيران بالرد على أي تحرك من الولايات المتحدة ضد سفنها المتجهة إلى فنزويلا، معتبرة أن "وقت التهديدات قد ولى".

من جهته، أكد وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي، أن "أول ناقلة بين خمس ناقلات إيرانية تحمل الوقود إلى فنزويلا رست في ميناء يخدم مصفاة إل باليتو"، في حين أظهرت بيانات تتبع السفن من "رفينيتيف أيكون"، أن ناقلة ثانية دخلت المياه الفنزويلية أيضا.

ووفقا لحكومتي البلدين، أرسلت إيران 1.53 مليون برميل من البنزين إلى فنزويلا في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على البلدين.

وأشار بيان للبحرية الفنزويلية، إلى أن "ناقلة ثانية تسمى فورست دخلت المياه الفنزويلية يرافقها الجيش الفنزويلي صباح الاثنين"، فيما كانت ناقلة ثالثة هي "بيتونيا"، تقترب من منطقة البحر الكاريبي.

وتشتد حاجة فنزويلا للبنزين حيث تعمل شبكة التكرير لديها هذا العام بنسبة ضئيلة جدا من طاقتها البالغة 1.3 مليون برميل في اليوم نتيجة لضعف الاستثمار، والعقوبات الأمريكية الرامية للإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو.

المصدر: RT + "رويترز"