ترامب يدافع عن قراره لعب الغولف وسط اقتراب وفيات كورونا في بلاده من 100 ألف

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قراره قضاء معظم عطلة نهاية الأسبوع في لعب الغولف رغم استمرار جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، منددا بمنتقديه.

وقال ترامب في تغريدات نشرها اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "ظهرت بعض القصص عن لعبي للغولف في عطلة نهاية الأسبوع حين رغبت في الخروج وربما أداء بعض التمارين. الأخبار الزائفة والفاسدة تماما تجعل ذلك يسمع وكأنه خطيئة قاتلة - كنت أعرف أن ذلك سيحدث!".

وأضاف: "ما لا تقوله هو أنه كانت هذه المرة هي الأولى التي لعبت فيها الغولف منذ نحو 3 أشهر. وحتى لو انتظرت ثلاث سنوات لكانوا بكل الأحوال كتبوا مقالاتهم الرائعة. إنهم مرضى بالكراهية والخيانة، إنهم مشوشون حقا".

وذكر ترامب بأن سلفه باراك أوباما، لعب في العام 2014 الغولف بعد دقائق من إدانته قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي، على أيدي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأثار توجه الرئيس الأمريكي إلى "نادي ترامب الوطني للغولف" في فرجينيا ردود فعل غاضبة، وأشار بعض معارضيه إلى أن سيد البيت الأبيض يمارس هوايته في توقيت تترقب فيه الولايات المتحدة تخطي حصيلة وفيات عدوى "COVID-19" عتبة 100 ألف حالة.

وسجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 1.6 مليون إصابة بفيروس كورونا وذلك في أكبر حصيلة في العالم في حين تشير التوقعات إلى أن الوفيات الناجمة عن الجائحة ستتجاوز قريبا 100 ألف حالة.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت كل الولايات في أمريكا، حسبما أعلنه سابقا نائب الرئيس مايك بينس، في تخفيف قيود العزل العام.

المصدر: RT + وكالات