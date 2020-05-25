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أول جولة لبايدن خارج منزله منذ أسابيع ضمن حملته الانتخابية

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أول جولة لبايدن خارج منزله منذ أسابيع ضمن حملته الانتخابية
Reuters
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أجرى نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أول جولة له في حملته الانتخابية خارج منزله في ولاية ديلاوير، منذ أن كان يخضع للحجر الذاتي بسبب وباء كورونا قبل 10 أسابيع.

وزار بايدن، خلال ذلك نصبا تذكاريا قريبا لأحد المحاربين القدامى للاحتفال بيوم الذكرى.

ووضع بايدن، المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديمقراطي وزوجته جيل، وهما يرتديان كمامتين سوداوين إكليلا من الزهور عند نصب تذكاري للمحاربين القدامى من الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.

وقال بايدن للصحفيين: "شعور جيد أن أخرج من منزلي"، وألقى التحية من مسافة بعيدة على نحو اثني عشر من المحاربين القدامى، وغيرهم من المتفرجين الذين كانوا يقفون على بعد أمتار قليلة، وشكرهم على خدمتهم.

وكان بايدن يقيم فعاليات حملته الانتخابية عبر الإنترنت من منزله في ويلمنغتون، منذ أن دفعت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، جزءا كبيرا من المواطنين في البلاد إلى البقاء في منازلهم.

المصدر: رويترز

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