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إيران تعلن استعدادها لتقاسم خبراتها مع إفريقيا في مكافحة كورونا

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إيران تعلن استعدادها لتقاسم خبراتها مع إفريقيا في مكافحة كورونا
Reuters WANA NEWS AGENCY
الطاقم الطبي في مستشفى ساسان في العاصمة الإيرانية
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أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع بلدان إفريقيا في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأكد ظريف، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" بمناسبة "يوم إفريقيا"، أن إيران شريك موثوق للدول الإفريقية، وقال: "نحن مستعدون لمشاركة تجاربنا ومهاراتنا في مكافحة كورونا مع الدول الإفريقية".

وهنأ ظريف بيوم إفريقيا 2020، وكتب: "هذا اليوم يذكرنا بالكفاح الشجاع والبطولي لشعوب إفريقيا ضد الظلم والاضطهاد".

وتحيي الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من مايو، يوم إفريقيا احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي، الذي تشكل قبل 57 عاما.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن "الدول الإفريقية أظهرت قيادة جديرة بالثناء فيما تكافح جائحة كوفيد-19"، داعيا دول القارة حيث يسود الصراع "إلى الاستجابة للدعوة الأممية لوقف إطلاق النار العالمي للتصدي للفيروس القاتل".

المصدر: RT

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