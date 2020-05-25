إيران تعلن استعدادها لتقاسم خبراتها مع إفريقيا في مكافحة كورونا

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد بلاده لتقاسم خبراتها مع بلدان إفريقيا في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأكد ظريف، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" بمناسبة "يوم إفريقيا"، أن إيران شريك موثوق للدول الإفريقية، وقال: "نحن مستعدون لمشاركة تجاربنا ومهاراتنا في مكافحة كورونا مع الدول الإفريقية".

Congratulations on #AfricaDay2020, reminding us of the brave struggles of Africans against oppression.



Iran has always been—and will forever be—a reliable partner of all fraternal African nations.



Amid #COVID19 ready to share our experience and expertise to help save lives. pic.twitter.com/zmD3pthMgt — Javad Zarif (@JZarif) May 25, 2020

وهنأ ظريف بيوم إفريقيا 2020، وكتب: "هذا اليوم يذكرنا بالكفاح الشجاع والبطولي لشعوب إفريقيا ضد الظلم والاضطهاد".

وتحيي الأمم المتحدة في الخامس والعشرين من مايو، يوم إفريقيا احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي، الذي تشكل قبل 57 عاما.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن "الدول الإفريقية أظهرت قيادة جديرة بالثناء فيما تكافح جائحة كوفيد-19"، داعيا دول القارة حيث يسود الصراع "إلى الاستجابة للدعوة الأممية لوقف إطلاق النار العالمي للتصدي للفيروس القاتل".

المصدر: RT