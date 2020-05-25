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فرنسا.. عدد المصابين بكورونا في المستشفيات يستمر بالانخفاض

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فرنسا.. عدد المصابين بكورونا في المستشفيات يستمر بالانخفاض
Globallookpress Jonathan Rebboah via www.imago-i
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن انخفاض جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وحسب وزارة الصحة اليوم الاثنين، فإن عدد المصابين في المستشفيات انخفض خلال اليوم الأخير بواقع 387 شخصا، ليصل إلى 16798 مريضا.

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واستمر هذا المعدل بالانخفاض منذ عدة أسابيع، وانقطع مرة واحدة فقط خلال هذه الفترة يوم أمس الأحد.

وانخفض كذلك عدد المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 46 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل إلى 1609 مصابين وهذه الأعداد مستمرة بالانخفاض منذ أكثر من 6 أسابيع دون انقطاع.

وسجلت فرنسا خلال اليوم الأخير 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 145 ألفا و279 شخصا.

ولم تنشر الوزارة حصيلة جديدة للوفيات، التي كان عددها الإجمالي 28367 حالة حتى عصر الأحد.

المصدر: رويترز

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