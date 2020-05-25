نتنياهو يحدد مهمات حكومته: لن أضيع فرصة فرض سيطرتنا على الضفة الغربية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه لن يضيع فرصة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل.

وقال خلال اجتماع لحزبه "الليكود": "إن فرصة فرض السيادة لم توجد مثلها منذ العام 1948، هذه فرصة تاريخية لن نتركها تمر".

وأشار إلى أن المهمات المقبلة لحكومته تتركز في "إعادة أماكن العمل التي فقدت جراء جائحة كورونا، وميزانية الدولة التي يجب أن تمرر في الكنيست".

وتابع: "ثالثا الملف الأمني، أعداؤنا لا يتوقفون للحظة، ونحن لا نتوقف عن التحرك ضدهم للحظة، أيضا.. نعمل ضد إيران في كل مكان وسنمنعها من تهديدنا مرة أخرى".

وتأتي تصريحات نتنياهو الجديدة بخصوص ضم المستوطنات والأغوار، بعدما أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية".

وحمل عباس الولايات المتحدة المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسيا في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين.

المصدر: "عرب 48"