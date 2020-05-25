الدنمارك تسمح للعشاق بعبور حدودها شرط إثبات وجود علاقة غرامية مدتها 6 أشهر

خففت الدنمارك القيود على عبور الحدود مع دول شمال أوروبا وألمانيا، وسمحت للعشاق الذين فرق بينهم كورونا بالالتقاء بمحبيهم إذا استطاعوا إثبات وجود علاقة بينهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

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وقالت الشرطة الدنماركية إن العشاق سيحتاجون لإبراز رسائل متبادلة على الهواتف أو صور خاصة أو معلومات شخصية عن الطرف الآخر في العلاقة الغرامية.

وقال آلان دالاجر كلوسن نائب رئيس الشرطة للتلفزيون الدنماركي: "بوسعهم إحضار صورة أو رسالة غرامية".

وأضاف: "أدرك أنها أمور شديدة الخصوصية لكن قرار السماح للطرف الآخر بالدخول يتوقف في النهاية على تقدير ضابط الشرطة وحده".

وكانت الدنمارك أغلقت حدودها أمام غير المواطنين في 14 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومنذ ذلك الحين شوهد عشاق مسنون على الحدود الدنمركية الألمانية يرتشفون القهوة على جانبي الحدود يمسك كل منهما بيد الآخر عبر الخط الفاصل بين البلدين.

ولجأ بعض أعضاء البرلمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء استيائهم من التوجيهات الجديدة وقالوا إنها تمثل انتهاكا للخصوصية.

المصدر: رويترز