صربيا تشكر روسيا على مساعدتها في مكافحة كورونا

أعرب وزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشتش، عن شكر بلاده لروسيا على المساعدة التي قدمتها في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الخارجية الصربية في بيان صدر بعد لقاء الوزير مع السفير الروسي في صربيا الكسندر بوتسان-خارتشينكو: "أعرب الوزير داتشيك عن امتنانه للمساعدة التي قدمها فريق من المتخصصين الروس لصربيا في مكافحة جائحة COVID-19، تأكيدا على التضامن والصداقة التقليدية بين شعبينا وبلدينا".

وأضافت الوزارة أن الجانبين أعربا عن أملهما، في أن يؤدي تحسن الوضع الوبائي في صربيا وروسيا في المستقبل القريب، إلى تمكين تبادل الزيارات رفيعة المستوى.

وأعلن في وقت سابق عن تأجيل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بلغراد يومي 25 و26 مارس بسبب فيروس كورونا.

واتفق وزيرا خارجية البلدين على أن يزور لافروف صربيا، بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنت في صربيا.

المصدر: تاس