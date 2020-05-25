الجيش التركي يعلن مقتل 1450 مسلحا في شمال العراق وسوريا منذ يناير الماضي

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، القضاء على 1458 مسلحا شمالي العراق، وسوريا، منذ مطلع يناير الماضي.

وقال وزير الدفاع التركي، في تصريحات أدلى بها أثناء جولة أجراها برفقة قادة بالجيش، تفقد خلالها مقرات عسكرية بولاية قيصري وسط تركيا، إن "تحييد هؤلاء الإرهابيين"، جاء ضمن إطار عمليات مكافحة الإرهاب شمالي سوريا والعراق، حيث ينشط "حزب العمال الكردستاني".

وأكد أن "العمليات مستمرة لحين القضاء على آخر إرهابي في المنطقة".

المصدر: الأناضول