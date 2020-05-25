روما تطالب مالطا بتوضيحات حول طردها مهاجرين وتوجيههم إلى إيطاليا

طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، مالطا بتقديم توضيحات حول فيديو نشرته صحيفة "أغينيري" الفاتيكانية، لدورية للقوات البحرية المالطية تبعد مهاجرين وتوجههم لإيطاليا.

وقالت الوزيرة لامورجيزي في تصريحات متلفزة، اليوم الاثنين: "لقد شاهدت الفيديو وقمت بإرساله إلى وزير الداخلية المالطي على الفور"، مضيفة أنه "يبدو من السخف بالنسبة لي أن يتورط هذا البلد في وضع مثل هذا".

وأشارت لامورجيزي إلى أن "الوزير أخبرني أن الأمور لم تكن كما هي في الفيديو بالضبط، لكنني رفعت الأمر إلى المفوضية الأوروبية على أية حال".

المصدر: آكي