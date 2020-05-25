رئيس الفلبين يستجيب لنداء عمال عالقين ويمهل الحكومة أسبوعا

أمهل الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، حكومته أسبوعا لحل مشكلة نحو 24 ألف عامل فلبيني أعيدوا من الخارج وعلقوا لأسابيع على متن سفن سياحية أو في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلبيني، هاري روكي، اليوم الاثنين، إن الرئيس قال "إن بوسعهم استخدام جميع موارد الحكومة وأي وسائل للنقل، من حافلات وطائرات وسفن، لإعادة العمال الفلبينيين من الخارج".

وهناك الآلاف على متن سفن سياحية قبالة خليج مانيلا أو داخل فنادق ومنشآت صحية مزدحمة، بينهم من يشعر بالإحباط بعد أن جاءت نتيجة فحصهم سلبية أو أنهوا 14 يوما من الحجر الصحي الإجباري.

والعمال الفلبينيون بالخارج مصدر دخل للبلاد، حيث تقدر تحويلاتهم السنوية بأكثر من 30 مليار دولار.

وتترقب الحكومة عودة مئات الآلاف الآخرين من العمال بعد فقدهم للعمل في ظل تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم.

وقالت السلطات إن أكثر من 30 ألف فلبيني في الخارج عادوا للبلاد، وأظهرت الفحوص إصابة 515 بفيروس كورونا من بين 27 ألفا خضعوا للفحص حتى 20 مايو أيار.

وسجلت الفلبين أكثر من 14 ألف حالة إصابة بالفيروس توفيت منها 868 حالة.

المصدر: رويترز