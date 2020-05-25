الكاظمي في جولة ميدانية على مرضى السرطان وكورونا (فيديو)

زار رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مدينة الطب في العاصمة بغداد، والتقى كوادر طبية ومرضى مصابين بالسرطان وفيروس كورونا.

وظهر الكاظمي يرافقه وزير الصحة حسن التميمي، وهو يلتقي عددا من مرضى السرطان من الأطفال وذويهم، وزار بعد ذلك مركزا لحجر المصابين بفيروس كورونا.



وشجع الكاظمي المرضى وذويهم وحثهم على المواصلة في تلقي العلاج ومقاومة المرض الخبيث.

وفي الفيديو قال المصابون بفيروس كورونا إنهم "يتماثلون للشفاء ويتلقون رعاية جيدة".

المصدر: RT