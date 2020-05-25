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غموض يلف مصير 78 مهاجرا فروا من ليبيا عبر البحر

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غموض يلف مصير 78 مهاجرا فروا من ليبيا عبر البحر
Reuters Dimitris Michalakis
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تساءلت منظمة إنسانية إيطالية عن مصير 78 مهاجرا هربوا على متن قارب من ليبيا، وتقطعت بهم السبل في سواحل مالطا.

وكتبت منظمة "Mediterranea Saving Humans" غير الحكومية في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "القارب المذكور كان في وضع صعب، وعلى متنه كان هناك حوالي 78 شخصا، من بينهم امرأتان و4 أطفال، فروا من ليبيا".

وذكرت المنظمة الإنسانية أن المهاجرين أخبروها، إنهم "كانوا يهيمون في عرض البحر لمدة 3 أيام، وقد تعطل محرك قاربهم، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية"، وأنها قامت بإبلاغ سلطات مالطا بالأمر.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المهاجرين ارتفع في الفترة الأخيرة نظرا لتحسن أحوال الطقس ما يساعدهم على الإبحار على متن زوارق عبر مياه المتوسط.

وعزت قوى المعارضة السياسية الإيطالية ذلك إلى مرسوم تطبيع أوضاع المهاجرين العاملين في القطاع الزراعي الذي أصدرته الحكومة مؤخرا.

المصدر: آكي

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