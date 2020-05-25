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تايوان تتعهد بتقديم المساعدة اللازمة "لشعب هونغ كونغ"

أخبار العالم

تايوان تتعهد بتقديم المساعدة اللازمة
Reuters FABIAN HAMACHER
رئيسة تايوان تساي إنغ-ون
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أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ-ون، أن بلادها ستقدم "المساعدة اللازمة لشعب هونغ كونغ"، وذلك بعد تجدد الاحتجاجات في تلك المنطقة التابعة للصين ضد قانون للأمن القومي اقترحته بكين حديثا.

وكتبت تساي على صفحتها في "فيسبوك" مساء الأحد، أن القانون المقترح يمثل تهديدا خطيرا للحريات في هونغ كونغ واستقلالها القضائي، معتبرة أن "الرصاص والقمع ليس هما السبيل لمعالجة طموحات شعب هونغ كونغ في الحرية والديمقراطية."

وتابعت: "في مواجهة هذا الموقف المتغير مد المجتمع الدولي يد المساعدة بشكل استباقي لشعب هونغ كونغ"، مضيفة أن تايوان "ستقدم لشعب هونغ كونغ المساعدة اللازمة".

وأطلقت الشرطة في هونغ كونغ قنابل الغاز ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا أمس الأحد للاحتجاج على خطة بكين فرض قوانين الأمن القومي على المدينة.

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وتحظى الاحتجاجات في هونغ كونغ بتعاطف على نطاق واسع في تايوان، التي أصبحت ملاذا لعدد يتزايد من المحتجين المطالبين بالديمقراطية الهاربين من هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات منذ العام الماضي.

وأدى دعم تايوان لهذه الاحتجاجات إلى تدهور العلاقات السيئة أصلا بين تايبه وبكين.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس الأحد، أن تشريع الأمن الوطني الجديد لهونغ كونغ لا يمس بحقوق وحريات المدينة، محذرا الجهات الخارجية من التدخل في هذا الشأن.

المصدر: "رويترز"

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