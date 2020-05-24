إيطاليا.. صفر وفيات في إقليم لومبارديا الأكثر تضررا بكورونا

أعلنت حكومة لومبارديا، الإقليم الأكثر تضررا بكورونا كورونا في إيطاليا، وبؤرة تفشي الوباء في البلاد للمرة الأولى، عدم تسجيل أي وفاة أمس الأحد بالفيروس.

وقالت حكومة الإقليم، الذي يحيط بمدينة ميلانو في بيان نقلته وكالة "بلومبرغ" إنه لم يسجل أي مستشفى أو بلدية في لومبارديا أي حالات وفيات بالمرض خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية اندلاع الجائحة في البلاد.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية على موقعها الإلكتروني أن الأرقام الصادرة عن المستشفيات تبدو نهائية، بينما أرقام البلديات فربما لا تزال بحاجة إلى استكمالها.

وأظهرت بيانات هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن البلاد سجلت 531 حالة إصابة جديدة أمس الأحد مقابل 669 حالة السبت، ليبلغ إجمالي الإصابات 229 ألفا و858 حالة.

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وتراجعت حالات الوفيات أمس إلى 50 حالة مقابل 119 حالة أول أمس السبت، ليصل الإجمالي إلى 32 ألفا و785 حالة وفاة منذ بدء الجائحة في إيطاليا أواخر فبراير.

المصدر: وكالة "بلومبرغ"