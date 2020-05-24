طهران تدين "الأعمال التخريبية" على حدودها وتدعو أنقرة لإصلاح خط غاز

دان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، سليمان صويلو، ما وصفها بأعمال تخريبية على حدود إيران مع الدول الجارة.

وشدد رحماني فضلي على ضرورة منع "الأعمال التخريبية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية" على حدود بلده، مضيفا أن طهران على استعداد لأي تعاون في هذا الصدد.

ودعا نظيره التركي إلى الإسراع في تصليح خط أنابيب غاز بين البلدين "استهدفه إرهابيون في الأراضي التركية".

وكانت وكالة الأناضول أفادت في 31 مارس المنصرم بأن خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إيران وتركيا بولاية أغري شرقي البلاد تعرض لأضرار إثر "انفجار مجهول".

ويزود الخط المذكور تركيا بالغاز الإيراني.

المصدر: وكالات